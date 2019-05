T-Mobile si Sprint vor sa fuzioneze

In cazul in care credeati ca mai sunt lucruri intamplatoare pe lumea asta, aflati ca am pus in context stirea cu posibilul exit al Telekom din Romania, tocmai pentru ca vrem sa va oferim stiri relevante si cat mai complete.

Ei bine, in SUA, Telekom (T-Mobile, sub numele de piata) are in plan o fuziune cu Sprint, o alta retea de telefonie mobila. Totul are ca scop crearea unei entitati cu 126 de milioane de abonati. AT&T, gigantul american are cu 15 milioane mai multi, iar liderul de piata – Verizon – cu 24 milioane. In cazul in care vi se pare ca ati mai auzit despre asa ceva, aflati ca in 2014 administratia Obama a impiedicat fuziunea. Se pare ca si actuala administratie, prin Departamentul de Justitie, se va pronunta impotriva acestei actiuni, din acelasi motiv: piata americana este prea mare pentru un numar atat de mic de competitori. Pana una, alta, FCC (autoritatea federala de comunicatii) si-a dat acordul tehnic.

Noua conducere va fi asigurata, in mare parte, de cei de la Deutsche Telekom, care va detine si 42% din actiunile noii companii. In board vor fi inclusi si membrii Sprint, care va avea o participatie de 27%. Restul actiunilor vor si detinute de diferite persoane fizice si juridice. Sediul central va fi in Bellevue, in statul Washington.

In cazul – putin probabil – al unui raspuns pozitiv din partea guvernului, prima actiune comuna va fi lansarea unei retele 5G! De data asta, poate nu mai este 4.5G, „vopsit” ca 5G, cum a facut Sprint.

Astfel de operatiuni sunt insa destul de costisitoare. Presupun tot felul de cheltuieli cu privire la re-branding, functii paralele, plati compensatorii etc. care necesita surse de finantare. Iar Deutsche Telekom pare sa fi facut un calcul simplu: decat sa imprumute o suma mai mare din banci, mai bine renunta la operatiunile care nu ii aduc profit prea mare, dar care sunt ravnite de altii. Iar Romania nu pare sa fi fost prea bine plasata in topul veniturilor pe care le aducea, insa erau disponibili cumparatori pentru zona de TV si servicii de telefonie. Bineinteles, nimic nu este confirmat si aceasta este doar parerea mea. Drept urmare, va rog sa o tratati ca atare.

Voi ce credeti despre cele doua evenimente: sunt corelate sau nu?