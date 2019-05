WhatsApp o sa moara in curand

De ce? Pentru ca reclame si pentru ca exista alternative mai bune. Daca in trecut era o compania care ne promitea ca va introduce reclame in aplicatie, de cand a ajuns sub bratul celor de la Facebook, drumul compania a inceput sa fie plin de gropi.

Si din 2020 vor incepe sa introduca reclame in aplicatie. Acestea vor aparea in Status, un fel de Stories de pe Instagram sau Facebook. Eu sunt satul de reclame pana peste cap. Deja am inceput sa folosesc Telegram, mi se pare mai ok.