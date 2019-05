CNEX Labs a dat Huawei in judecata pentru furt de secrete industriale

Problemele par sa nu se mai termine pentru Huawei. Compania chinezeasca este data in judecata de CNEX Labs, o companie ce a fost fondata cu oameni care au plecat din Huawei. Motivul este cel mentionat si in titlu, furtul de secrete industriale.

Scurta introducere despre CNEX Labs:

Este o compania cu sediul in California ce dezvolta chipuri. Ea a fost formata de un fost inginer Huawei si a luat in echipa fosti angajati Huawei.

CNEX a dat in judecata Huawei pentru furt de secrete industriale, dar ce este mai important de atat si mai impresionant as putea spune, este felul in care CNEX ne povesteste cum a reusit Huawei sa fure aceste secrete.

Metoda a mai fost folosita si o sa para foarte cunoscuta. Un angajat al Huawei s-a dat drept un client ce voia sa cumpere tenologie CNEX. Acesta a primit informatii esentiale despre tehnologiile folosite de aceasta companie in dezvoltarea ce chipuri, iar Huawei a profitat de aceste date confidentiale.

Un alt mod prin care Huawei ar fi pus mana pe tehnologiile CNEX este si mai interesant. Universitatea Xiamen, despre care se crede ca are o relatie foarte buna cu Huawei, a cerut si a primit o placa cu memorii de la CNEX in scopul cercetarii.

Doar ca aceasta universitate a trimis toate datele catre Huawei, lucru complet interzis. Nici Huawei si nici Universitatea in cauza nu au confirmat acuzatiile.

CNEX Labs si Huawei sunt in acest moment in proces si asteptam sa se finalizeze. Sunt curios de rezultat. Daca este adevarat, Huawei are tot respectul meu pentru ingeniozitatea de care da dovada.

Stirea integrala o gasiti AICI.