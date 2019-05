Google inchide YouTube Gaming

Nu este tocmai o noutate, pentru ca stirea v-am anuntat-o inca de acum opt luni. In plus, Google are obiceiul sa lanseze o gramada de servicii si produse, de care se dezice imediat ce ii devin inutile. Dovada ne stau Google+, Labs, Reader, Spaces, URL Shortener sau Picasa.

Un alt motiv pentru care nu ne mira miscarea, este tocmai utilitatea serviciului – una inexistenta. Nici macar gamerii nu i-au gasit folosul. In plus, Gaming Hub pare noul pariul al lui Big G!

Data oficiala de la care se va renunta la YouTube Gaming este 30 mai, anul acesta. Dupa aceasta zi, puteti continua sa vizualizati clipurile de acolo direct in aplicatia YouTube.

Recunosc ca nu stiam despre existenta acestui serviciu al Google pana acum, cand se renunta la el. Nu sunt nici vreun gamer de felul meu, deci nu sunt in vreun fel afectat. As fi curios cati dintre voi stiau si foloseau YouTube Gaming. Va astept raspunsurile in rubrica de comentarii.

