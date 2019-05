Semafoare inteligente care stiu cand vrei sa traversezi

Semafoarele pe care le vedem in orase s-ar putea sa se schimbe in viitorul foarte apropiat. Sigur, nu si la noi in Romania. Insa in tarile cu apa calda vor exista semafoare inteligente echipate cu camere video si senzori speciali.

Aceste noi semafoare dezvoltate de o echipa de austrieci vor avea senzori si camere video care vor scana un perimetru de cativa metri in jurul lor. In momentul in care o persoana este pregatita sa traverseze ii va oferi lumina verde. Daca exista un grup mai mare de oameni sau daca semaforul observa ca se apropie un grup de persoane, el va ramane verde.

Pentru conspirationisti, camerele integrate in semafoare nu vor recunoaste fetele ci vor avea un algoritm pentru a detecta doar silueta, forma generala a corpului, iar informatia nu va parasi semaforul.

Primele astfel de semafoare vor fi instalate in Viena de compania Günther Pincher. Vor fi amplasate pana la finalul lui 2020. La noi….peste 20 de ani.