Google Maps afiseaza radarele si limitele de viteza

Un nou update al aplicatiei Google Maps aduce cateva functii foarte utile in modul de navigare. Desi s-ar putea bate cu Waze, o aplicatie tot Google, Maps va integra doar cateva functii devenind un pic mai buna.

Maps nu o sa fie mai bun decat Waze atunci cand vine vorba de navigare, dar aduce doua functii foarte bune. Maps poate acum sa iti arate limita de viteza si chiar radarele.

Noile functii vor functiona in 40 de tari inclusiv in Romania. Din pacate in tari precum Germania sau Franta aceste alerte sunt interzise. Daca te opreste politia in Franta au tot dreptul sa iti verifice telefonul. Mai rau este sa il ai pe suport si militia sa vada ca il folosesti pentru a detecta radarele. Ma intreb cum poti sa mergi intr-o tara straina fara Maps sau Waze si cum poti sa le dovedesti ca folosesti aplicatia pentru scopul de navigatie.

Mi se pare absurb sa ma opreasca politia si sa se uite la mine in telefon daca am Maps pornit si daca cumva imi apar radarele acolo. Din cate am inteles doar pe Android poti raporta un radar pe harta. Pe iOS nu poti sa raportezi, dar poti vedea.