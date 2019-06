Oppo si Xiaomi au camere foto de selfie sub display

Batalia pentru a scapa de notch-uri, camere foto retractabile, hole-punch-uri, teardrops si asa mai departe continua, iar surprizele apar in continuare de la alte brand-uri si nu de la Samsung sau Apple.

Primii care au spart gheata au fost cei de la Oppo. Pe pagina oficiala Twitter au postat un scurt video/teaser in care prezinta tehnologia viitorului, un telefon cu un ecran uniform:

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

— OPPO (@oppo) June 3, 2019