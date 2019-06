Trips este urmatoarea victima a lui Google

Google isi continua curatenia de primavara tarzie si desi nu au anuntat oficial, o informatie de pe site anunta ca suportul pentru Google Trips va inceta pe 5 august.

Despre Google Trips v-am povestit cu ceva timp in urma aici si este o aplicatie careia eu unul ii voi simti lipsa, intrucat am folosit-o chiar acum o saptamana in Barcelona si intentionam sa o folosesc si in vacanta din toamna. Pe pagina Google Play dedicata aplicatiei nu este nici o informatie legata de acest subiect, dar pe pagina de suport este mentionata ziua de 5 august drept ultima zi de suport. Functionalitatile din Trips urmeaza sa fie integrate in Maps, astfel ca Trips nu va fi inlocuit de nici o alta aplicatie. Chiar si in prezent, exista o sincronizare intre Maps si Trips, iar pe viitor probabil va primi functionalitati noi.

Varianta web a aplicatiei a suferit modificari in ultima perioada si va fi disponibila in continuare, probabil acesta fiind si motivul pentru care se renunta la aplicatie. Ea poate fi accesata folosind link-ul de aici.

Personal mi s-a parut foarte utila aplicatia, mi-a placut modul in care sunt puse pe categorii atractiile turistice, alaturi de informatii utile atat despre modul cum ajungi acolo, cat si preturi, ore de vizita sau un mic istoric.