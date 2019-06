LG G7 primeste Android 9 Pie in Europa

LG G7 lansat anul trecut primeste ultima versiune de Android in Europa. Ultima versiune in acest moment caci Android 10 este pe drum. Telefonul a primit deja Pie in Asia in luna ianuarie. Cu greu a ajuns si in Europa.

LG G7 a primit deja Android Pie in cateva tari din Europa, dar nu este obligatoriu sa vina la toti in acelasi timp. Asa ca fiti pe faza cand primiti notificarea sau incercati manual sa cautati daca este disponibila o versiune noua de software.

Conteaza si daca telefonul este cumparat de la operatori este luat la liber. La nivel vizual nu sunt modificari deoarece interfata LG nu a suferit schimbari. Insa primiti toate beneficiile noului Android.

LG G7 este un telefon bun cu un pret neasteptat de mic. Eu il recomand, avem review AICI si costa doar 1679 lei. Este un flagship!