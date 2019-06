Italia este a treia tara din Europa care primeste 5G

Prima tara cu 5G in Europa a fost Elvetia, iar mai apoi a urmat Marea Britanie. A treia tara cu acces la noua tehnologie este Italia si tot prin operatorul Vodafone. Sunt doar cateva orase care au aceasta tehnologie, momentan.

Reteaua 5G va fi disponibila in Milano, Torino, Bologna, Roma si Napoli. In anul 2021 vor exista peste 100 de orase si municipii cu 5G, iar in scurt timp si alti operatori vor veni cu aceasta tehnologie.

Telefoanele compatibile 5G in Italia si disponibile la Vodafone sunt: Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG V50 5G si Galaxy S10 5G. Costa 5 euro pe luna in plus daca vreti sa aveti 5G.