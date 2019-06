Spotify lanseaza o aplicatie care iti aduce experienta radio mai aproape

Spotify Stations se numeste si a ajuns si in SUA. Aplicatia este interesanta din cateva motive destul de simple. Desi pare sa fie o copie dupa Pandora si initial era doar un experiment, uite ca totul s-a materializat.

Stations este conceputa pentru cei care doresc o experienta radio si sa asculte muzica mai simplu. Interfata este simpla si trebuie doar sa iti alegi fie artistul, fie genul de muzica, fie o anumita categorie. Poza vorbeste de la sine.

Iti poti face un playlist personal, iar in varianta free vor existe reclame si o limita pentru a sari printre melodii. Aceasta aplicatie a fost disponibila pe iOS si Android in Australia, iar acum ajunge si in SUA. Posibil si in Europa cat de curand.

Nu folosesc Spotify si nu stiu cum arata aplicatia in sine ca sa va spun cat de mare sau mica este diferenta. Dar cei care folositi poate ne spuneti in comentarii cum vi se pare Stations in comparatie cu varianta clasica.