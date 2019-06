Youtube elimina videoclipurile cu conspiratii si cu limbaj indecent

Pare ca de cativa ani internetul se schimba. Devine mult mai cenzurat, iar multe servicii precum Youtube incearca sa puna niste limite. Cumva este bine, dar pe partea cealalta internetul era un loc liber. Frumusetea era ca puteai sa te exprimi liber indiferent de mesajul transmis. Pare ca nu o sa mai fie chiar asa.

Desi nu sunt de acord cu conspiratiile si nu sunt de acord nici cu discursurile care incita la ura, consider ca pe internet fiecare este liber sa-si exprima ideile. Asta este frumusetea internetului. Libertatea. Poti alege la ce sa te uiti sau nu. Nu ti se baga nimic pe gat. Daca X vrea sa faca un clip despre nazisti sau despre cum Romania este condusa de masoni, din partea mea sa faca si 100. O sa radem, dam dislike si facem misto.

Dar conform politicii Youtube, discursurile cu intentii rele, promovarea nazismului sau discutii despre Holocasut nu au ce cauta pe aceasta platforma.

„Today, we’re taking another step in our hate speech policy by specifically prohibiting videos alleging that a group is superior in order to justify discrimination, segregation or exclusion based on qualities like age, gender, race, caste, religion, sexual orientation or veteran status,” it said in a blog post. It also prohibits videos that promote violence or hatred against people or groups based on disability, nationality or immigration status as well as „victims of a major violent event and their kin.