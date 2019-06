Google Stadia are data de lansare si pret

Stadia a fost anuntat de Google la Games Developer Conference anul acesta si promitea sa fie un Netflix al jocurilor video fara a oferi prea multe detalii la momentul respectiv.

Ieri, acestia au publicat un stream de aproximativ 25 de minute (pe care il puteti urmari mai jos) in care anunta data de lansare, jocurile disponibile si preturi pentru diferitele abonamente.

Astfel, pentru 10$/luna avem abonamentul Stadia Pro, care permite utilizatorului sa joace titlurile disponibile din catalog pana la rezolutia 4k si 60fps. Veti putea alege dintr-un catalog de jocuri care vor fi gratuite – momentan doar Destiny 2 este inclus in acest catalog (un joc care oricum va fi disponibil gratuit si pe Steam incepand din 14 septembrie, deci nu e mare branza). Pe langa catalogul cu jocuri incluse in subscriptia lunara, diverse titluri vor putea fi achizitionate contra-cost.

Stadia Base este o versiune gratuita putin ciudata: nu permite acces la catalogul de jocuri gratuite, este limitata la rezolutia 1080p, iar titlurile pe care doresti sa le joci vor trebui cumparate. S-ar putea ca jocurile gratuite incluse in abonamentul Stadia Pro sa fie disponibile la un moment dat si pentru Base.

Momentan se poate face pre-comanda la pachetul Stadia Founder’s Edition, care costa 130$. Acesta include un Chromecast Ultra, un controller editie limitata , 3 luni de abonament Stadia Pro pentru tine plus inca 3 luni pentru un prieten si posibilitatea de ati alege numele de utilizator pentru contul Stadia inaintea tuturor.

Incepand cu luna noiembrie, toti cei care au comandat pachetul Stadia Founder’s Edition si locuiesc intr-una din tarile de mai jos vor putea juca titlurile disponibile pe TV/PC/tableta/telefon. Nu a fost anuntata o data pentru abonamentul Pro, iar Base undeva in 2020. Practic Google te forteaza sa optezi pentru Founder’s Edition daca vrei sa beneficiezi de servicilor lor, mai vand si ei un Chromecast Ultra, etc. Dupa cum era de asteptat, Romania nu se afla printre tarile unde serviciul va fi disponibil in luna noiembrie (de altfel inca nu putem cumpara telefoane Pixel de pe Google Store….): Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie, Irlanda, Franta, Germania, Italia Spania, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia, Norvegia si Finlanda. Probabil cu ajutorul unui VPN se va putea cumva pacali.

Google a oferit si informatii despre ce hardware este nevoie pentru a rula Stadia. Pe tablete si PC-uri veti avea nevoie de Chrome, alaturi de o conexiune de minim 35mbps pentru [email protected] Cei mai putin pretentiosi, care se multumesc cu 720p, vor avea nevoie de o conexiune de 10mbps. Pe partea de telefoane mobile, Stadia va fi disponibil exclusiv la lansare doar pe Pixel 3/3XL si Pixel 3a/3aXL printr-o aplicatie dedicata.

Lista completa a jocurilor disponibile la lansare: Baldur’s Gate III, Destiny 2, Doom Eternal, Mortal Kombat 11, Ghost Recon Breakpoint, Gylt, Get Packed, FM, The Division 2, Rage 2, Assassin’s Creed Odyssey, Dragon Ball FighterZ, Final Fantasy XV, Wolfenstein: Youngblood, The Crew 2, GRID, Power Rangers: Battle for the Grid, The Elder Scrolls Online, Darksiders: Genesis, Just Dance, Dragonball Xenoverse 2, Farming Simulator 19, Shadow of the Tomb Raider, Thumper, Samurai Shodown si Metro Exodus.

Ideea celor de la Google suna bine in teorie, va ramane sa vedem cum este va fi aplicata. Momentan nu sunt impresionat de catalogul oferit si nici de abonamente. Ca orice tehnologie la inceput de drum, foarte important este ca feedback-ul utilizatorilor sa fie ascultat si catalogul de jocuri disponibil cat mai variata. Sunt curios daca la un moment dat vor oferi o luna de acces gratuit cum au facut-o cu Youtube Premium sau Youtube Music.