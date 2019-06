Microsoft a anuntat viitorul Xbox: Project Scarlett

Anuntul a avut loc in cadrul conferintei E3 care se desfasoara zilele acestea in Los Angeles.

Astfel, noua consola va fi lansata la finalul anului viitor, in preajma sarbatorilor de iarna. Va folosi procesor customizat Zen 2 si Navi, ceea ce ii va permite sa ruleze titluri pana la [email protected] Tehnologia Ray-tracing va fi la ea acasa pe noua consola si va folosi o noua generatie de SSD, care va asigura timpi de incarcare de pana la 40 de ori mai mici decat cei de pe Xbox One X. SSD-ul va fi folosit si pentru memoria virtuala.

The console should be optimized for one thing and one thing only: gaming.