Va exista si un Galaxy Note 10 Pro

Samsung Galaxy Note 10 va avea si un fratior mai puternic. Este vorba de Note 10 Pro, cel pe care l-am vazut scapat in randari noi pe internet si care nu semana atat de bine cu ceea ce stiam deja. Si asta pentru ca sunt mici diferente intre ele. Uite ce ofera Note 10 Pro.



Va avea ecran cu o diagonala de 6.75 inch, rezolutie QHD+ cu ecran Infinity O, o camera foto in plus pe partea din spate (adica 4 camere foto in total) si o baterie de 4500mAh.

Nu mai are jack audio, dar are in schimb un port infrarosu. Camera foto frontala nu mai este amplasata intr-un colt ci fix pe mijloc. La interior va avea o platforma Snapdragon 855 sau Exynos 9820 cu 8/12GB de RAM si stocare de pana la 1TB cel mai probabil.

Sa va asteptati la preturi foarte ridicate pentru noile modele Note.