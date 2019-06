Nvidia SUPER – o noua serie de placi video foarte puternice pregatite de lansare

Acum ceva timp am primit pe mail un mesaj in care ni se spunea sa fim pregatiti pentru ceva SUPER. De atunci nu am mai aflat nimic, dar se pare ca in .com au aparut deja niste informatii interesante. Nvidia pregateste un refresh pentru placile RTX si noile versiuni vor face parte din seria SUPER.

Incepand cu RTX 2060 si pana la RTX 2080 Ti, Nvidia va actualiza toate modelele. Nu stim daca vor pastra aceeasi denumire dar cu terminatia SUPER si nu stim momentan nici ce modificari hardware vor fi aduse.

Stim totusi ca modelul RTX 2080 Ti SUPER va avea un chip nou cu un TDP de pana la 300W, complet deblocata si pregatita pentru OC. Va fi considerabil mai puternica decat varianta non SUPER, cu mai multa memorie si cu frecvente mai ridicate.

RTX 2080 SUPER va avea procesorul de pe 2080Ti dar deblocat, cu 11GB de memorie, frecvente mai mari si cu posibilitate mare de OC. Chiar si varianta RTX 2070 SUPER va avea chipul de pe 2080 deblocat si 8GB de memorie si cu mici modificari.

Partea si mai buna este ca actualele modele RTX vor avea preturi mai mici, iar acesta este raspunsul celor de la Nvidia la provocarea AMD Navi.

Practic Nvidia vine cu o serie noua mai puternica decat ce ofera AMD acum, iar actuala serie se va ieftinii pentru a putea juca constit cu AMD Navi, probabil la un pret mai bun.