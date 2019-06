Primele imagini reale cu Pixel 4 – fara notch, fara barbie si cu camere integrate in display

Pixel 4 a scapat in prima fotografie reala pe internet. Este vorba de o imagine cu partea frontala a telefonului de unde putem deduce cateva lucruri interesante. Sa speram ca spatele este la fel de bun precum fata.

Din primele imagini observam ca nu mai are notch, dar are o camera frontala integrata in display asa cum are si Galaxy S10 Plus. Un alt aspect este lipsa barbiei. Telefonul are marginile egale asa cum are si iPhone-ul. Cumva Google a reusit sa elimine barbia asa cum doar Apple a reusit.

Telefonul este intr-o husa si de aici si marginile foarte groase. Insa este interesant acest design. Voi ce parere aveti? Se indreapta Google intr-o directie buna?