Review router Tenda 4G680 – o solutie ieftina pentru cine cauta un router cu slot SIM

Am fost intrebat in urma cu scurt timp daca pot recomanda un router wireless care sa ofere slot pentru SIM. Sa-mi fie cu rusine pentru ca nu stiam ca exista routere cu slot SIM dedicat. Iata ca acum am testat un astfel de router si pot sa va ofera cateva informatii esentiale.

Se numeste Tenda 4G680 si arata ca un router normal. Dispune de o carcasa de plastic, 2 antene detasabile, 1x WAN, 3x LAN si 1x telefon. Da, are si slot pentru un cablu de telefon.

Slotul pentru SIM este amplasat pe lateral si este de dimensiuni normale. Router-ul arata ca oricare alt model de pe piata din gama entry level, deci nimic deosebit.

Faptul ca aduce un slot SIM este bine venit pentru cei care NU dispun de o retea de internet in zona. Cat timp am lucrat in vanzari pe domeniul CCTV, multi clienti imi spuneau ca nu au semnal in zona in care vor sa instaleze camerele si ca vor un router cu SIM.

Cerere exista pentru astfel de produse. Cum functioneaza Tenda 4G680? Pai este foarte simplu. Are nevoie de o cartela SIM de dimensiuni normale si cam asta este tot. Eu am folosit o cartela de la Orange cu adaptor, caci a mea este nano SIM.

Am introdus cartela fara PIN si deja routerul stia ce setari sa-si faca. Din cate am inteles si pe Digi se intampla la fel. La Vodafone sau Telekom nu stiu sa va spun.

Retele suportate sunt:

FDD-LTE: Band1/Band3/Band5/Band7/Band8/Band20/Band28

TDD-LTE:Band38/Band40/Band41

WCDMA:Band1/Band8

GSM:Band2/Band3/Band5/Band8

Configurarea se realizeaza ca la orice alt router. Il bagati in priza, accesati IP-ul, introduceti userul si parola „admin” si gata. Setarile sunt la fel ca la toate celelalte modele de la Tenda.

Vitezele de transfer pe o cartela cu 4G sunt decente, dar nu exceptionale. Pe telefon in Bucuresti ating si 200-300Mbps download conform Speedtest.net.

Pe acest router am reusit sa prind, in casa, in jur de 50-60Mbps. Sunt suficienti pentru browser, filme, Facebook, Youtube si chiar un sistem de supraveghere modest.

Din punctul meu de vedere acest router nu este unul pe care eu l-as folosi zi de zi. Nu este Gigabit, iar functiile pe care el mizeaza sunt destul de clare: portul SIM, conectica pentru telefon si raza de acoperire mare in zonele in care nu exista internet.

Eu l-as vedea fie ca pe o solutie secundara, fie ca router principal in conditiile mai sus mentionate. Are pret bun, este 4G, meniul este simplu si isi face treaba foarte bine pentru ce a fost gandit.

O sa coste in jur de 600 lei si va fi disponibil din acest an si la noi in tara.