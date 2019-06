Lista cu toate titlurile prezentate la E3 2019

Electronic Entertainment Expo (E3) are loc anual in Los Angeles si pana de curand, toti marii producatori de jocuri video isi pastrau cele mai bune titluri pentru a le prezenta in cadrul acesteia.

Electronic Arts si Sony au iesit din aceasta schema de curand si au preferat sa isi organizeze propriile evenimente pentru titlurile care urmeaza sa le lanseze in viitor. Electronic Arts a organizat EA Play inainte de E3 unde au prezentat Star Wars Jedi Fallen order ( il regasiti si in lista, merita adaugat), iar Sony inca nu a confirmat nimic.

Anul acesta, E3 s-a desfasurat in perioada 11-13 iunie si am primit trailere noi la titluri care stiam ca urmeaza a fi lansate, titluri noi, precum si date exacte de lansare. Mai jos am incercat sa adun la un loc trailere de la E3 care merita urmarite. Daca mi-a scapat vreun titlu, comentariile sunt deschise :). Nu sunt puse intr-o ordine specifica.

Vizionare placuta!