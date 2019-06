Am vazut in premiera noul ASUS ZenBook Pro Duo cu ScreenPad

Acum doua zile am fost invitati sa vedem in premiera noul ASUS ZenBook Pro Duo cu ScreenPad, acel laptop cu ecran secundar de 14 inch amplasat deasupra tastasturii. Uite primele noastre impresii.

Ecranul principal este un OLED NanoEdge 4K HDR cu 100% spectru DCI-P3 si o diagonala de 15 inch. La interior este pus in miscare de procesore Intel pana la Core i9, placi video Nvidia pana la RTX 2060, stocare pe SSD PCIe 3.0 x4 pana la 1TB si conectica moderna USB Type C si Thunderbolt 3.

Ecranul secundar are un format 32:9 si iti permite sa afisezi orice continut. Poti sa rulezi Youtube, Adobe Premiere, Netflix, orice iti trece tie prin cap. Practic este un ecran secundar amplasat sub cel principal in loc sa fie amplasat in stanga sau in dreapta precum un monitor secundar. Este fix acelasi lucru.

Ideea este foarte cool si sigur o sa ii simti utilitatea cand incepi sa-l utilizezi. Ai un buton dedicat de unde poti muta aplicatiile intre cele doua ecrane. Daca pe ecranul principal ruleaza Youtube si vrei sa-l muti pe ecranul secundar ai un buton care face asta.

In rest laptop-ul arata premium, din materiale de calitate si cu ecrane luminoase.

Cat despre celelalte modele au fost si: ZenBook 13, 14 si 15 tot cu ecrane NanoEdge, adica cu marginea foarte ingusta si cu performante deosebite. Acestea sunt echipate cu procesoare Intel Core i7 si placi video dedicata M250, singurul cu GTX 1650 fiind varianta de 15 inch. Toate modelele vin cu SSD PCIe si pana la 16GB de memorie RAM.

VivoBook S14 si S15 dispun de a doua generatie a ecranului ScreePad. Acestea sunt metalice si cu finisaje in multiple culori, ecrane cu margini foarte subtiri si hardware puternice.

Sunt echipate cu procesoare Intel Core i7, grafic MX250, SSD-uri cu interfata PCIe pana la 1TB si sunt foarte usoare.

Disponibilitate

Noile laptopuri vor fi disponibile în România la finalul lunii septembrie 2019. Prețurile configurațiilor ZenBook Pro Duo (UX581) vor porni de la aprox. 12000 lei (taxe incluse)