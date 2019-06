Inteligenta artificiala din Adobe va detecta fetele care au fost modificate in Photoshop

O echipa Adobe si UC Berkeley au realizat un AI capabil sa detecteze fetele ce au fost modificate in Adobe Photoshop. Cercetatorii spera ca acesta functie sa fie utila in detectarea imaginilor false, inselatoare.

Mai mult decat atat permite tuturor sa descopere manipularea din imagini fiind un soft pe care oricine il poate utiliza. Softul va detecta in pricinpal modificarile facute cu Photoshop Face Away Liquify, care a fost conceputa pentru a schimba ochii, gura si alte caracteristici ale fetei.

Softul poate readuce la normal o fotografie editata in proportie de 99%.

„We live in a world where it’s becoming harder to trust the digital information we consume,” said Adobe researcher Richard Zhang