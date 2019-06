Rack Gembird EE2-U3S-2 Review

Weekend-ul trecut am readus la viata laptopul tatei. Acesta avea un HDD de 1TB la 5400rpm si l-am inlocuit cu un SSD de 240 GB de la A-DATA. Nu am optat pentru o versiune mai mare pentru ca nu are nevoie de multe aplicatii instalate, iar HDD-ul de 1TB am optat sa il folosim pe post de storage extern, iar pentru asta am achizitionat un rack Gembird despre care vi-l prezint in acest articol.

Foarte multe nu sunt de spus: in primul rand pachetul este complet – pe langa rack, avem cablul USB inclus, suruburi pentru fixat (3 in plus pentru cei mai neatenti asa ca mine), surubelnita, o husa de musama pentru rack si un mic manual. Constructia rack-ului este din aluminiu, iar capetele sunt din plastic. Interfata folosita pentru HDD/SSD este SATA, iar pentru a-l conecta la PC foloseste USB 3.0. Suporta doar formatul 2.5inch. Plasticul folosit nu este de cea mai buna calitate si nu il recomand celor care vor sa scoata HDD/SSD-ul de multe ori din acest rack ca s-ar putea sa cedeze. Mai jos am simulat cateva teste de citire/scriere de pe HDD-ul de 5400RPM mutat in rack.

Rack-ul celor de la Gembird il gasiti la 52RON la PCGarage si vi-l recomand daca vreti sa folositi un HDD/SSD de 2.5 inch ca sursa de stocare externa, fara a-l bazai foarte des cu montatul/demontatul din el.