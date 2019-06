Este calculatorul tau pregatit pentru o vacanta de gaming?

Vara este acea perioada din an in care fie pleci in vacanta sau intr-un concediu, fie stai acasa si te joci toata ziua cu prietenii tai. Daca al doilea caz te reprezinta atunci hai sa vorbim putin. Daca calculatorul tau nu este gata uite ce iti recomandam sa faci.

Aici in redactie suntem pasionati de gaming mai mult sau mai putin. Cativa chiar am fost gameri hardcore cu ceva timp in urma asa ca stim cu ce se mananca gaming-ul chiar si la ora actuala.

Tinand cont ca vara sunt temperaturi ridicate si calculatorul tau va avea de suferit daca nu ai grija de el, uite ce ne-am gandit noi sa-ti propunem.

Daca vrei sa te joci ore in sir fara sa ai probleme cu PC-ul sau cu laptop-ul tau, fa-i o revizie inainte. Asta inseamna urmatoarele:

Daca ai un PC atunci ar fi bine sa-l cureti de praf. Desfa unitatea, ia un spray sub presiune si curata-l bine de tot. Ventilatoarele sunt cele mai importante, iar coolerele trebuie sa fie aerisite bine si sa nu aiba smocuri de praf intre lamele.

Daca ai laptop poti face acelasi lucru daca producatorul iti ofera posibilitatea de a desface capacul de pe spate. Daca nu il ai de mult teoretic nu ar avea praf, insa daca au trecut 2-3 ani si nu l-ai curatat poti incerca sa-l duci la un service.

Schimba pasta termoconductoare daca nu ai facut asta in ultimii 4-5 ani. Desi multi nu o schimba niciodata, aceasta are un rol esential pentru racire. Una noua nu este scumpa si ai nevoie de doar 15 minute timp din viata ta si putina pricepe incat sa o schimbi singur.

Poti incerca sa scanezi PC-ul de virusi, malware, adware s.a.m.d cu programe speciale. Iti recomand sa arunci un ochi AICI si chiar in prin comentarii.

Alte sfaturi pe care ti le pot da este sa vanezi niste oferte bune la jocuri. Sunt multe site-uri care vor avea reduceri vara. Poate gasesti niste jocuri bune la preturi mici.

De asemenea, daca inca nu ai trecut la un SSD poti sa o faci acum. O sa vezi o diferenta foarte mare inclusiv in gaming. Jocurile se vor incarca mai repede ca niciodata. Plus ca SSD-urile s-au ieftinit atat de mult incat este pacat sa nu cumperi unul.

Partea buna acum vine. PC Garage are o campanie foarte foarte interesanta care o sa te lase masca la final. Noi stim ce este si tocmai de aceea iti recomandam sa stai geana pe promotie.

Va fi poate cea mai tare promotie de anul acesta sau poate chiar din ultima vreme, iar de castigat aveti doar voi. Mai sunt 4 zile pana cand PC Garage o sa faca publica oferta. Si nu, nu este vorba de o tastatura sau un mouse cadou daca cumperi de o anumita suma de bani. Credeti-ma chiar merita.