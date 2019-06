Zowie XL2536 – monitor de gaming la 2000 lei – impresiile mele

Sunt destul de familiarizat cu monitoarele Zowie by Benq si am fost incantat sa aflu ca un nou model a ajuns in Romania disponibil pentru review. In buna traditie a producatorului am primit ceea ce mi-a fost promis, insa consider ca trebuie sa se intample cateva schimbari majore la un anumit capitol.

Monitorul pe care l-am folosit pret de cateva saptamani se numeste XL2536 si este noua gama cu diagonala de 25 inch. Design-ul nu s-a schimbat mai deloc, poate foarte foarte mici modificari la picioar.

Daca ati luat contact pana acum cu un monitor Zowie sau ati mai citit un review despre un astfel de monitor, atunci s-a cam terminat smecheria, daca imi permiteti sa ma exprim asa.

Acest monitor este in proportie de 95% identic cu celelalte modele ale companiei pe care eu le-am mai testat pana acum. Nu stiu daca este un lucru rau sau nu. In practica nu este deloc un lucru rau pentru ca monitorul ofera o experienta de gaming impecabila, iar aceste monitoare sunt folosite inclusiv un eSport de catre jucatori profesionisti.

Insa ma numultumeste design-ul care pare sa fie acelasi de cativa ani. Nu spun ca este un design nereusit, din contra, monitorul are toate functiile de care ai nevoie, insa mi-a fost dat sa vad monitoare mai aratoase in ultima perioada. Si desi calitatea imaginii si performanta sunt mai importante decat design-ul, stiu asta, sigur vor aparea carcotasi care vor evita acest model din cauza aspectului.

Din punct de vedere tehnic, noul monitor este destul de similar cu gama anterioara. Are 25 inch, rezolutie Full HD, 1ms timp de raspuns, 144Hz rata de refresh, panou TN, contrast 1000:1.

Monitorul acesta este de fapt varianta XL2546 dar cu 144Hz, ca sa intelgem mai bine. Am facut o comparatie directa la PC Garage intre aceste doua modele pentru a vedea in clar diferentele. Si dupa cum vedeti si voi sunt diferente destul de mici.

Repet, cine a mai avut contact cu monitoarele Zowie stie despre ce este vorba si din acest motiv nu voi mai intra in paine atat de mult si voi incerca sa redau experienta mea cu acest monitor pentru persoanele care nu stiu ce este Zowie.

Zowie este o compania ce a intrat sub umbrela celor de la BenQ acum cativa ani si practic sunt monitoarele de gaming ale companiei BenQ.

Fiind un monitor profesional acesta dispune de cateva setari facute putin altfel decat in mod normal la un monitor de gaming. Presetarile pe care le gasiti in meniu (FPS, RTS, Movie, Standard etc) sunt realizate exact ca in eSports pentru a reda exact ceea ce vede un jucator profesionist.

Mai mult decat atat, in pachet o sa primiti niste aripioare pe care sa le instalati pe marginile monitorului ca sa nu fiti distrasi in timpul sesiunilor lungi de gaming.

O alta functie importanta in eSports este Black eQualizer. Aceasta functie mareste contrastul si luminozitatea in zonele din joc in care exista umbre pentru a putea vedea inamicul mai bine in cazul in care acesta se ascunde. Daca mai tineti minte in CS 1.6 multi se ascundeau dupa cutii pentru ca era umbra si nu puteai sa-i vezi. Acum poti.

Si fiind un monitor dedicat pentru gaming, panoul TN nu exceleaza deloc daca vreti sa va uitati la filme sau sa faceti editari prin Photoshop. Este strict pentru gaming si o sa realizati acest lucru si daca incercati sa-l comparati cu un alt monitor mai ieftin (dar nu de gaming).

Un accesoriu foarte important este telecomanda care se conecteaza la monitor printr-un port USB. Cu aceasta puteti sa faceti reglaje rapide chiar in timpul jocului. Este mai usor si mai comod decat sa apesi pe butoanele monitorului. De multe ori aceste butoane sunt in spate dar la acest model au fost amplasate corect in fata.

Probabil va intrebati daca merita 2000 de lei un monitor Full HD de 25 inch cu 144Hz. Raspunsul nu o sa il dau eu. Consider ca acest monitor este strict pentru gaming, iar cine il va cumpara se presupune ca il va folosi 100% pentru gaming si are un monitor secundar pentru filme/editare. Cine va cumpara acest monitor fie este un gamer profesionist si produce bani de pe urma activitatii sale, fie isi doreste sa ajunga unul.

Din punctul meu de vedere Zowie inca nu are un rival la fel de puternic pe partea de monitoare profesionale pentru gaming 100%. Il gasiti la PC Garage la 1957 lei.