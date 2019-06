Cum arata piata de telefoane premium si ce reprezinta

Noi cunoastem trei clase de telefoane si acelea probabil le stiti si voi: low-end, mid-range si high-end. Desi in ultima vreme au aparut tot felul de denumiri precum „premium mid-range”, cea mai importanta clasa este cea premium, acolo unde telefoanele depasesc o valoare de 400 de dolari. Uite cum arata acest clasament.

Telefoanele premium sunt considerate acele telefoane care depasesc in valoare 400 de dolari si aparent sunt destul de multe. Daca ma intrebati pe mine un telefon de 400-600 de dolari este un mid-range.

Totusi, daca discutam doar despre telefoane care depasesc aceasta valoare, atunci Apple este compania care detine 47% din piata. Si desi aceasta piata premium este tot in scadere, ultima fiind de 8%, tot mai multi producatori intra in aceasta sfera.

Daca Apple a scazut in vanzari cu aproape 20% din diferite motive, pricipalul motiv fiind fiabilitatea produselor, uite ca totusi este liderul acestui segment de piata. Da, spun fiabilitate deoarece utilizatorii Apple isi schimba telefonul o data la 3 ani (in medie, in realitate pana nu mai ai suport, adica 4-5 ani). Plus ca un alt factor este piata din China unde au scazut deoarece au aparut multe branduri ieftine.

Trecand peste aceasta paranteza, Samsung ocupa locul 2 cu 25% din piata si pe 3 se afla Huawei cu 16% cota de piata, succesul fiind datorat de modelele de top P20, P30 si seria Mate, cele care au in pricipal semnatura Leica. Si dupa mai multe cercetari am aflat ca aceasta semnatura nu reprezinta nimic caci lentilele nu sunt facute de Leica ci doar „aprobate si verificate”. Senzorii sunt facuti de Sony si lentilele de Sunny. Deci unde e Leica in toata povestea asta?

Trecem si peste aceasta paranteza…

OnePlus este detinatorul locului 4 alaturi de Google. Preturile la modelele OnePlus au crescut in fiecare si totusi au ramas telefoane cu un raport pret-calitate imbatabil si cu performanta de top. OnePlus, desi nu am detinut nici un model, imi sunt cumva la inima.

Asa arata clasamentul pentru Q1 2019, unul foarte interesant daca ma intrebati pe mine. Desi lumea arunca cu rosii stricate in Apple si in utilizatorii de iPhone si acuza vanzari slabe, pe hartie lucrurile stau foarte bine. Foarte multi prefera produsele Apple si ecosistemul iOS. De ce? Eu am explicat…dar aparent am fost facut prost, iDiot, iSheep, iStupid si lista poate continua.