How Technology Has Changed…

Inca de la prima mea discutie cu Darius, cand am decis sa colaboram, i-am spus ca am in plan o serie de interviuri cu personalitati ale vremurilor noastre, in care sa discutam despre felul in care tehnologia a ajuns sa schimbe viata noastra si anumite domenii de activitate.



Din start as vrea sa stabilim cateva aspecte importante:

alegerea persoanelor pentru interviuri este exclusiv decizia noastra si nu are legatura cu nimic altceva (articolele nu urmaresc altceva decat exemplificarea impactului pe care il are tehnologia asupra dezvoltarii anumitor domenii, deci nu cerem sponsorizari sau alte cele)

de asemenea, in alegerea acestora avem in vedere disponibilitatea lor si posibilitatea noastra de a ajunge la ei (ar fi cam dificil sa povestim cu Elon Musk, desi tare ne-am si v-ati dori asta)

suntem dispusi sa ascultam si sugestiile voastre cu privire la posibile domenii/persoane care pot fi incluse aici

nu putem garanta o anumita frecventa a acestor episoade, pentru ca depinde si de intervievati – cat de repede pot ei raspunde solicitarii noastre (spre exemplu, pentru episodul 1, am asteptat doua luni)

Ideea din spatele interviurilor o am de ceva vreme si se datoreaza unei discutii pe care am avut-o cu un prieten, despre cum se trimiteau articolele de ziar, la tipografie, acu, 15 ani si cum se face asta acum. Din pacate, pe vremea cand aveam mai mult timp la dispozitie, nu aveam suportul unui site de genul arenait.ro, care sa imi ofere expunerea necesara sa pot ajunge la anumite persoane carora sa le iau interviu. Cand am inceput colaborarea aici, din pacate, si timpul meu liber a devenit tot mai putin 🙂 Nu este o scuza, insa, pentru intarzierea acestui proiect!

La final, as vrea sa multumesc Vladislavei Barzin, pentru imaginile pe care mi le-a creat pentru a exemplifica mai bine seria de articole. Mai multe lucrari veti gasi accesand profilul ei de pe platforma Behance!

Acestea fiind spuse, sper sa fiti multumiti de viitoarele subiecte. Maine, va astept cu episodul 1! Puteti incerca sa ghiciti din ce domeniu va fi!