Bratarile Xiaomi Mi Band sunt foarte ieftine si foarte bune. Am avut si eu si am vazut la foarte multi prieteni modele de la Xiaomi. Nu este de mirare ca in doar 8 zile au vandut 1 milion de bratari.

Cele 1 milion de unitati au fost vandute doar in China deoarece produsul nu a fost lansat in toata lumea. Abia pe 26 iunie va fi disponibil peste tot inclusiv in Europa.

