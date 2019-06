3 motive pentru care nu ar trebui sa-ti faci griji in legatura cu limitarile de VPN de pe Netflix

VPN-ul este o modalitate usoara si ieftina (nu gratuita) pentru a accesa diferite site-uri sau servicii care in Romania fie nu exista fie nu functioneaza corect. In cazul de fata Netflix. Consider ca nu ar trebui sa-ti faci griji in legatura cu limitarile de VPN de pe Netflix din 5 motive.

Exista suficient continut si in Romania

In primul rand ca avem suficient continut pe Netflix. Desi inca aud discutii ca prin alte tari este mai mult continut din Romania, ca utilizator de Netflix pot spune ca sunt suficiente filme si seriale pe care le poti vedea fara probleme.

Am prieteni care spun ca in Germania exista mai mult continut decat in Romania, la fel si in Marea Britanie. Eu tot ce am cautat am gasit fara probleme. Plus ca anul acesta sau anul viitor o sa se dea in folosinta birourile Netflix din Romania, iar atunci vor ajunge mult mai repede anumite filme si seriale si nu vom mai fi atat de „uitati de lume” cum spun unii.

Avem si alti furnizori de servicii de streaming

Avem si alti furnizori de continut care functioneaza in Romania. Exista HBO Go la care mi-am facut si eu recent cont pentru a vedea noul serial Cernobil. In plus exista mai nou si Youtube Premium, un serviciu care functioneaza peste tot. Daca nici acesta nu te satisface poci incerca Amazon.

Exista VPN-uri care pot trece de limitarile Netflix

Exista VPN-uri care pot trece de limitarile Netflix. Aici nu o sa intru eu prea mult in discutie asa ca va las un link catre un site unde o sa gasiti multe informatii utile. pe acest subiect. Iar VPN-urile va pot ajuta si cand plecati in vacanta sau cand nu sunteti siguri pe conexiunea WiFi la car esunteti conectati.

Si pentru ca vorbeam despre vacanta… multi o sa plecati in Turcia la mare si am o veste proasta pentru voi. Netflix-ul in Turcia este foarte slab. Lipsesc multe filme si seriale. Nici macar daca le salvezi offline nu le poti viziona. Aici intra in calcul un serviciu VPN care te poate ajuta sa accesezi toate filmele tale preferate fara probleme chiar cu un IP din Romania.

Nu este deloc greu sa faci un VPN. Ai nevoie doar de cateva cunostinte minime si un buget foarte mic. Daca ai ajuns sa citesti asta cu siguranta poti face un VPN. Exista multe firme care te pot ajuta cu preturi foarte bune si asistenta 24/24. Si astfel scapi de grija unor limitari.

Acum sa facem o mica recapitulare. De ce ai nevoie de un VPN? In cazul de fata poti accesa continut geo-restrictionat. Luati de exemplu ceea ce v-am spus cu Netflixul in Turcia. Atunci cand te conectezi la un server dintr-o alta locatie, vei primi un IP nou care este atribuit in functie de locatia serverului. Adica iti poti face un VPN cu IP de Romania pentru a accesa continut de pe Netflix intr-o tara in care nu gasesti aceleasi filme sau seriale.

Mai mult decat atat, VPN-ul iti ofera si securitate online si practic te face anonim. Practic tu o sa folosesti un serviciu in locatia X dar o sa apari ca il folosesti din locatia Y. Nici autoritatile si nici furnizorii de internet nu te pot gasi prea usor. Poate chiar deloc. Chiar si unui hacker ii va fi greu spre imposibil sa te localizeze.

Intre timp, se pare ca Romania a scapat de scumpirea abonamentelor Netflix.