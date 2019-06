Oppo a anuntat telefonul cu camera frontala integrata complet in display

Oppo a prezentat la MWC Shanghai primul telefon din lume cu camera frontala integrata complet in display, invizibila si care permite realizarea unui telefon fara notch si fara mecanism pentru camera foto.

Telefonul doar a fost prezentat, urmeaza sa-si faca debutul oficial in scurt timp si este primul telefon din lume cu aceasta tehnologie. Nu stim inca cum au reusit chinezii aceasta performanta dar este de apreciat.

OPPO's brand new solution for full-screen display – Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta

— OPPO India (@oppomobileindia) June 26, 2019