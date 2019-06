Si Digi face pasul la tehnologia 5G

Digi a avut astazi un eveniment in Bucuresti, mai exact in Centrul Vechi, cea mai aglomerata zona, pentru a le arata jurnalistilor tehnologia 5G. Din pacate nu am fost invitati, dar va putem relata cele intamplate.

Demonstratia a fost realizata in conditii reale si s-au folosit telefoanele Xiaomi Mi Mix 3 si Huawei Mate 20X. Cu ocazia asta am aflat ca Ericsson este principalul furnizor de statii de emisie 5G din reteaua Digi Mobil. Jurnalistii au obtinut viteze de peste 600Mbps download.

Au fost testate si solutiile Huawei si pare ca si acestea vor fi date in uz comercial de saptamana viitoare. Vor fi testate ulterior si solutiile celor de la Nokia.

România este acum pe harta mondială a tehnologiei de ultimă oră 5G disponibile «live», în teren. Aceasta este o veste bună pentru clienții Digi Mobil, care, prin intermediul primelor stații de bază, vor avea chiar de azi acces la servicii de date mobile cu viteze 5G și latență mică. Este încă un pas important făcut de compania noastră spre viitorul convergent al comunicațiilor, după testul pe platforma prototip 5G realizat acum un an. Este momentul concretizării unui proiect la care au lucrat, în ultima perioadă, echipe mixte formate din specialiștii noștri și ai partenerilor noștri. Totul pentru a pune la dispoziția clienților cele mai bune servicii de comunicații mobile, cât mai curând posibil, la cele mai ofertante și accesibile prețuri de pe piață”, a declarat Valentin Popoviciu, vicepreședintele Consiliului de Administrație DIGI | RCS & RDS.

In urmatoarele saptamani vor fi date in functiune statii de baza in reteaua Digi Mobil 5G in Constanta, Mamaia, Oradea, Cluj si Iasi. Din septembrie se vor extinde in Sinaia, Busteni, Predeal, Poiana Brasov, Brasov, Timisoara, Craiova si Sibiu.

Pentru reteaua 5G, Digi colaboreaza cu toti cei 3 furnizori: Nokia, Ericsson si Huawei.

Puteti citi mai multe AICI.