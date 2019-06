Uber, Bolt si Clever au intrat in legalitate

Da, oficial serviciile de ride sharing au intrat in legalitate. Nu ca pana acum nu erau dar na…trebuia putin scandal pe tema asta ca asa se intampla cand iti este frica de nou. Astfel, printr-o ordonanta de urgenta, aceste servicii sunt acum legale. Iuhuu!

Incepand din 25 iunie, adica de acum 2 zile, aceste servicii au devenit legale si cine practica ride sharing-ul nu mai incalca nici o lege. In urmatoarele zile vom afla si regulile pe care trebuie sa le respecte soferii de Uber, Bolt si Clever alaturi de colegii lor, taximetristii.

Cel mai probabil vor fi obligati sa aiba o tinuta decenta, un ecuson, autorizatie de transport persoane, ITP facut o data la 6 luni, cazier curat si altele.

PS: am mers si eu cu Uber de doua ori in ultima saptamana si am fost ingrozit. La prima cursa mi-a venit un Opel Corsa C din 2004, murdar, plin de cruciulite, iar soferul nu era prieten deloc cu Waze-ul. Desi il avea in fata tot eu trebuia sa-l indrum ca nu putea sa se uite la el.

In aceeasi zi, dar la intoarcere, a venit un taximetrist sub acoperire. Masina era un cazan de Logan 2005 toamna, care tremura la relanti si scoatea niste zgomote ciudate cand frana. De ce spun ca era taxi sub acoperire? Pentru ca se vedea urma autocolantului ramas pe parbriz in partea superioara, masina care arata in ultimul hal, soferul si nu il ultimul rand:

-Dar de ce nu porniti AC-ul ca vad ca si dvs transpirati.

-Nu merge

– Hmm…..

-Oricum circul doar noaptea 🙂