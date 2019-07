BOE a reusit integrarea unui senzor de amprenta intr-un ecran LED

BOE este o compania din China, foarte mare, producatoare de panouri OLED si LCD. Acestia au reusit sa integreze un senzor de amprenta intr-un ecran LCD ieftin. Daca pana acum senzorii de amprenta au fost integrati in panouri OLED, incepand de anul viitor vom avea telefoane accesibile cu aceasta tehnologie.

Compania a integrat un senzor optic intr-un ecran LED conventional. Ecranele OLED inca acopera o nisa foarte mica, 85% dintre telefoanele vandute in 2018 au avut ecrane clasice. La sfarsitul acestui an vor intra in productie aceste noi ecrane si in 2020 vom putea cumpara telefoane accesibile cu senzor de amprenta in ecran.