Nvidia a lansat noile placi video SUPER

Nvidia a lansat astazi noile placi video RTX din seria Super, menite sa ofere o performanta mai mare decat actualele modele. Momentan sunt 3 modele ce au trecut in gama Super: RTX 2060 Super, RTX 2070 Super si RTX 2080 Super.

Noile placi Super ofera o viteza cu 15% mai ridicata decat versiune non Super si in functie de sistemul vostru (RAM, CPU) performanta poate creste cu pana la 25%.

RTX 2060 Super are acum 8GB de memorie in loc de 6, iar RTX 2080 Super are o viteza a memoriei de 15.5Gbps fata de 14. Preturile vor fi identice cu cele ale versiunilor pe care le inlocuiesc, cel putin la modelele 2070 si 2080.

Versiunea 2060 Super va costa cu 50 de dolari mai mult decat versiunea non Super. Primele modele in ordine crescatoare vor fi lansate pe 9 iulie, iar 2080 pe 23 iulie.

Versiunile Super vor inlocui modelel actuale, iar RTX 2060 va ramane pe piata ca o solutie accesibile la un pret recomandat de 239 de dolari.

Daca vreti in continuare cea mai buna placa de la verzisori, RTX 2080 Ti inca este cea mai buna varianta. Versiunea de 2080 Super nu este superioara lui Ti, dar este mai buna decat versiunea non Super si mai buna decat Titan Xp. RTX 2070 Super este mai buna decat 1080Ti, dar nu la fel de buna precum 2080 non Super.