Review Škoda Karoq – un SUV de familie

Dupa ce am testat fratele mai mic – Kodiaq – cei de la Porsche Timisoara ne-au oferit si modelul mai mare: Karoq. Stiu ca va sunt dator de ceva vreme cu acest articol, asa ca nu va mai plictisesc cu detalii despre marca si alte cele. Voi trece direct la subiect.

Dotari si specificatii

Masina este una de testdrive a dealerului, drept urmare dotarile incluse au fost destule. Nu stiu cate ar alege un client dintre ele, insa eu as opta doar pentru cateva. Vi le dezvalui la final! In varianta standard, masina vine echipata cu destule:

La nivel de optionale, dupa cum v-am spus, sunt unele doar pentru a impresiona clientii, insa si cateva pe care le apreciez (al treilea rand de locuri, pregatire telefon cu bluetooth, sistenul de navigatie si Skoda Connect):

La acest capitol comentariile mele sunt cam de prisos – oricum masina venea cu o configuratie prestabilita de la dealer, iar cine o comanda alege optionalele care ii sunt necesare. Dotarile standard sunt si ele destule, deci poti alege linistit doar acel pachet, zic eu!

Aspect interior si exterior

Pana acum este cea mai mare masina pe care am condus-o. Asta este si prima impresie pe care ti-o da. Cu toate acestea, este extrem de usor de condus. De asemenea, daca e sa o vezi pe strada, fara a detecta sigla producatorului, sunt sigur ca ai recunoaste-o ca fiind o Skoda. V-am mai povestit ca liniile lor de design se repeta de la un model la altul, insa asta nu este un lucru neaparat rau. Ba din contra – pe langa ca le ofera o recognoscibilitate a brandului (da, termenul chiar exista, il puteti gasi explicat aici), el continua o model de succes si un desen aratos.

Am si doua nemultumiri, insa. Desenul hayonului din spate este prea similar cu seria X de la BMW. In partea frontala, grilajul pare si el inspirat de la Jeep. Voua cum vi se pare?

Fiind o masina robusta, cum ii sade bine unui SUV, garda la sol inalta o innobileaza, ca sa zic asa. Ca sa intelegeti ce vreau sa zic, luati ca reper un Skoda Rapid: fiind mic si ingust, garda lui inalta (bine, stiu ca nu e la nivelul Kodiaq, stati pe pace) il face … caraghios.

Culoarea modelului primit de mine mi se pare ca i se potriveste cel mai bine. Surpriza, insa: doar culoarea albastra este oferita gratis, restul costa cateva sute de euro!

La interior ai parte de confort si tehnologie din plin. Pana si cele doua locuri din spate sunt confortabile pentru copii. Apropo de spatiul si confort: am folosit masina in weekendul in care am fost nasi la o nunta. Drept urmare, am testat-o cu mine, sotia, finii si cei doi copii ai nostri inauntru. Tinand cont ca mireasa avea rochia cu cerc pe ea, iar copiii au 8 si 11 ani si am mai avut si vreo doua rucsacuri cu noi, pot spune ca este destul de spatioasa. La nevoie, le pot cere referinte celorlalti cinci pasageri 🙂

La bord mi-a placut in mod deosebit ca avea doua torpedouri, nu doar unul. Cand esti singur in masina, si ai nevoie de ceva din acel compartiment, este destul de incomod sa te apleci pana la el. Avand insa acces si la unul care este la nivelul volanului, este muuuuult mai practic.

In rest, ca sa nu ma mai repet, ce am scris la review-ul Skoda Superb, ramane valabil si aici. Cu remarca legata de oglinzile retrovizoare, a caror dimensiune este acum perfecta!

Tinuta de drum, confort si motorizare

Cei care ne-au mai citit recenziile, vor recunoaste motorizarea de pe Skoda Superb Sportline de anul trecut. Motorul de 2.0 este intens promovat de producatorul ceh, se pare. Din ce am inteles de la dealer, este si cel mai potrivit pentru greutatea masinii. Cel de 1.5 gafaie la depasiri sau la pante mai abrupte. Pentru un drum in oras, optiunea Start and Stop va salveaza destul combustibil si mai ajuta si la scaderea poluarii. Si daca tot am ajuns aici, am fost curios sa verific cate emisii de CO2 au motorizarile pe benzina vs. cele pe motorina. Exista in continuare un mit, dezbatut aprins si la noi pe site, cum ca motorina polueaza mai mult. Ei bine, fisele tehnice de la dealership spun altceva! Iar, in caz ca vreti sa verificati si din alte surse, va las eu una aici. Nu intru in detalii despre cat de exacte sau corecte sunt masuratorile, insa sunt singurele dupa care ne putem ghida.

Dupa cum v-am spus, in ciuda dimensiunilor mari, masina se conduce exceptional de usor. Ca si comparatie, am avut pe mana de cateva ori un Volkswagen Sharan din 2016. Desi au acelasi tip de garda la sol, locul soferului este pozitionat astfel incat ai impresia ca te afli intr-un tractor, nu intr-un family van, in cazul VW. Senzatia este inversa in Mazda CX-5, insa. Ca tot m-a intrebat un cititor despre ea: in masina japonezilor simti ca te afli prea jos fata de nivelul corect de condus.

V-am spus ca am avut onoarea sa am o pereche de miri in masina, nu? Ei bine, ca la orice nunta, plecarea de acasa s-a amanat putin. Mai o poza, mai o filmare, mai un telefon cu rudele si, la final, ne-am trezit ca mai aveam 30 de minute pana la ora cununiei civile. Cum noi stam la fix 16 kilometri de Casa Casatoriilor si a fost nevoie sa ne intoarcem din drum, dupa vreo 5 minute, dupa un buletin, puteti sa va imaginati ca aveam mari sanse sa intarziem acolo! Va puteti imagina o cununie fara miri si fara nasi? Nici noi! Asa ca am cuplat cutia de viteza in modul Sport si …. sa zicem ca am respectat viteza legala in 75% din drum. Insa am ajuns la timp, chiar cu vreo patru minute mai repede si am descoperit si de ce zice lumea ca DSG este o cutie lenta. Este, intr-adevar, cand pleci de pe loc, daca o tii in alt mod decat Sport.

Stabilitatea este exceptionala, indiferent de tipul drumului si de viteza. Karoq stie sa ia curbe mai rapide sau mai inguste fara sa iti dea emotii. Iar pe drum se aseaza impecabil. Ba din contra, cu cat cresti viteza, senzatia ca masina este asezata perfect pe asfalt creste exponential. De asemenea, luneta din spate este destul de bine pozitionata, iar oglinizile destul de mari, incat am folosit camera pentru parcarea cu spatele doar pentru a o verifica, nu din necesitate.

Portbagajul este o discutie separata: cand am luat masina nu stiam ca are si cel de-al treilea rand de scaune instalat. Drept urmare am admirat spatiul de depozitare. In varianta cu 7 pasageri, fie accepti sa pleci la drum pe distante scurte, sau cu bagaje putine, fie faci rost de un bagaj extern. Cu toate acestea, tineti cont ca Skoda Karoq are cel mai mare portbagaj din segment (pornind de la 479 si 1.810 litri – in versiunea cu scaune VarioFlex – si ajungand la 521 si 1.630 litri – in versiunea standard, cu bancheta in spate). Pentru o familie cu doi copii mi se pare indeajuns!

Consum de carburant

In fisa tehnica a modelului testat am gasit urmatoarele valori:

Consum mixt WLTP : 7.21439855681614 L/100km

Consum mixt NEDC : 5.6 l/100km

Valorile obtinute de mine depaseau lejer 10 L/100 km, insa stiu ca masuratorile lor au loc in conditii controlate, de laborator, iar stilul meu de condus poate diferi de ceea ce estimeaza producatorii. In plus, masina fiind la mine doar o scurta perioada, nu am ajuns sa o cunosc indeajuns pentru un consum optim. In fine, pentru o masina atat de mare si pentru un oras aglomerat si prost configurat pentru condus, cum este Timisoara, cred ca 10 L/100 km era un consum mai corect. Nu am condus masina in modul 4×4, nu va pot declara nimic despre consumul in acest regim. In plus, abia dupa ce am predat Kdiaq-ul m-am gandit ca ar fi fost util sa fac o comparatie intre consumul in regim normal vs. sport…

Pret si concluzie

Pretul (cu TVA) al modelului condus de mine este de 39.071,27 Euro, dar tineti cont ca versiunea 2.0 pleaca de la 34.671,84 Euro, in versiunea Style. Pentru un SUV mi se pare pretul corect.

Ca si concluzie pot spune ca mi-a placut cum s-a comportat Skoda Karoq. Nu il vad insa un SUV de oras, sportiv, ci mai degraba o masina de familie. Da, stiu ca suna mai ciudat, dar are toate atu-urile: spatiu indestulator si pentru cei cu mai mult de doi copii, spatiu indeajuns si in portbagaj, tinuta de drum sigura si manevrabilitate ok in oras. Mai ales, daca intarzii cu cei mici la scoala, ti-l recomand. Am primit prioritate chiar si pe strazile unde, de obicei stau si astept cateva zeci de secunde bune! Si, daca tot am ajuns la capitolul asta, ei bine, noi am decis sa il cumparam. Nu modelul acesta, dar tot un 2.0, insa cu cutie manuala si cu optionalele pe care le-am mentionat deja in review ca le-as lua, la care am mai adaugat si bagajul estern, plus barele laterale. Insa nu am semnat vreun contract; mai intai sa plec in vacanta de vara, insa in proportie de 90% asta va fi noua masina a familiei. Nu aveam in plan sa luam un SUV, insa cele 7 locuri au fost decisive! Asta pentru ca, de multe ori, mai avem in masina, pe langa noi patru, si unul sau doi parinti!

Daca sunteti interesati, puteti accesa site-ul celor de la Porsche Inter Auto Timisoara. Veti avea si optiunea de a configura modelul ales, indiferent de marca.

Plusuri

manevrabilitate buna

spatiu destul pentru 5 pasageri adulti si doi copii

volumul mare al portbagajului

scaune fata incalzite

dublu climatronic

cam toti senzorii de care ai nevoie pe masina

design reusit

Minusuri

pretul mare pentru Romania

motorul diesel necesita o apasare mai puternica a pedalei de acceleratie

sunet al motorului ridicat in relanti, cand volumul radioului este mare (nu l-am mai mentionat in review, insa apare la toate modelele diesel de la Skoda testate de mine)

dimensiunile mari nu il recomanda oricarui sofer