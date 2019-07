Titan este noua destinatie a NASA

In momentul in care si-a anuntat intentia de a candida la un nou mandat de Presedinte al S.U.A, Donald Trump a mentionat explorarea spatiului printre prioritati.

Vestea este una buna pentru Agentia Spatiala Americana, care a ramas multa vreme intr-un con de umbra, cu limitari masive pe fondurile disponibile. Practic, de pe la finalul anilor ’90, aceasta nu a mai avut prea mari realizari.

Mai nou, NASA a identificat o nou tinta pentru misiunile lor – una dintre lunile planetei Saturn, numita Titan. Project Dragonfly prevede trimiterea unei drone pe acest corp spatial, care ar urma sa sondeze acest satelit. Este vorba de un rover care va avea ca scop rularea de diverse analize stiintifice asupra unuia dintre cele mai interesante si ciudate locuri din sistemul nostru solar.

Luna lui Saturn a fost initial analizata de sonda Cassini. Aceasta a fost lansata in 1997 si a petrecut 20 de ani in spatiu, dintre care 13 in orbita planetei cu inele. Astfel am aflat ca unii dintre satelitii naturali ai planetei pot fi candidate pentru a sustine viata, in forma pe care o cunoastem noi. In timpul petrecut pe Titan, am aflat ca are pe suprafata albii secate ale unor rauri, iar atmosfera este bogata in metan si extrem de densa. In fapt, pe suprafata ei se regasesc lacuri din metan lichid.

Desi inginerii NASA au declarat ca vor investiga si existenta urmelor de viata, sansele ca acestea sa existe sunt minine. Insa vor fi rulate, dupa cum am mentionat, tot felul de analize fizice, geologice si chimice. Un aspect interesant de urmarit va fi existenta unor cutremure de … Titan (suna ciudat, insa nu pot scrie cutremure de pamant!).

In cazul in care va intrebati cand va fi lansarea, aflati ca este programata in 2026, adica dupa ce Trump va fi terminat cel de-al doilea mandat prezumtiv. In plus, Dragonfly va ajunge pe suprafata lunii abia dupa opt ani!

