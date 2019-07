Google Camera va permite accesarea modului Night Sight mai usor

Daca incercati acum sa accesati functia Night Sight din Google Camera o sa vedeti ca nu este chiar la vedere asa cum se intampla pe alte telefoane. Google remediaza problema in noua versiune de Google Camera.

Daca acum functia este ascunsa in meniul More, in noua versiune Camera o sa fie la vedere. Night Mode va fi pus in locul functiei Panorama chiar pe ecranul principal, asa cum este normal. Panorama va ajunge la More unde este acum Night Sight.

In noua interfata o sa observam si alte schimbari precum eliminarea controlului pentru balansul de alb, iar blitul camerei frontale este denumit acum Illumination in loc de Flash.

Versiunea noua va fi disponibila in curand pe telefoanele Pixel.