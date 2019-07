Samsung este data in judecata pentru reclama mincinoasa asupra modelelor Galaxy S10. Este vorba de rezistenta la apa care nu prea exista atunci cand vine vorba de apa sarata.

Telefoanele rezistente la apa, toate de fapt, rezista doar la apa dulce, ploaie sau stropi. Insa Samsung a prezentat noile modele ca fiind rezistente la apa sarata, deoarece reclama prezenta telefonul sub apa oceanului.

Comisia de Concurenta si Protectie a Consumatorilor din Australia, au dat in judecata Samsung pentru reclama mincinoasa. De asemenea, telefoanele Samsung nu pot fi utilizate in piscina pentru ca si acolo pot exista substante ce pot dauna telefonului, de exemplu clorul.

Desi compania este data in judecata in Australia, va recomandam sa NU intrati cu telefoanele in mare sau in piscina pentru ca riscati sa le stricati. Protectia la apa este in general pentru cazurile in care varsati un pahar de apa peste telefon, atunci cand ploua sau pentru apa dulce.