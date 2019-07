Incendiu provocat de baterie externa pe o cursa Virgin

Prin 2016 era deja la moda sa auzi in timpul pregatirii de decolare ca esti rugat sa inchizi telefonul, daca este un Samsung Galaxy Note. In plus, a fost si un eveniment mai amuzant, cand un zbor a fost intarziat datorita unui hotspot numit chiar asa: „Galaxy Note 7”. Pana la urma, toate evenimentele respective au avut ca efect sporirea conditiilor de securitate in timpul zborurilor aeriene.

Zilele trecute am aflat despre o situatie oarecum similara: un zbor al Virgin Atlantic, care facea o cursa New York – Londra, a aterizat fortat pe Aeroportul International Logan din Boston, dupa ce s-a remarcat un mic incendiu la bord.

Motivul a fost descoperit ulterior, dupa interventia pompierilor: un pasager a folosit o baterie externa pentru a-si incarca telefonul. Nu este inca prea clar ce tip de baterie sau de telefon au fost implicate, dar autoritatile ne avertizeaza inca o data sa folosim doar incarcatoare si cabluri originale sau compatibile cu modelul de smartphone pe care il detinem. Orice deviatie poate duce la scurt-circuit sau supra-incalzire, fapt care creste enorm riscul de incendiu.

Liniile aeriene nu permit transportul incarcatoarelor externe in bagajele de cala ci doar in cele de mana. Insa si asa, sunt limitari cu privire la puterea lor. Cred ca urmatorul pas, in cazul unor alte astfel de situatii, va fi interzicerea totala a folosirii lor.

Voi folositi astfel de device-uri pe timpul zborului? Ati avut vreodata probleme de functionare cu ele? Vi s-a atras atentia cu privire la utilizarea lor?

Sursa: theverge.com