Razer Huntsman – o tastatura cu switch-uri speciale

Eu asociez Razer cu un brand de periferice premium, cred ca am mai spus asta si probabil sunt mai multi care au aceeasi parere. Razer a dovedit in decursul anilor ca stiu sa faca periferice, in general scumpe, si care se pot identifica usor in piata prin design. Insa in ultimii ani am vazut si cateva tehnologii proprietare Razer. Una dintre ele se afla si in aceasta tastatura.

Daca mai tineti minte am testat anul trecut o tastatura foarte scumpa, dar probabil cea mai buna tastatura pe care am avut ocazia sa o testez in toti acesti ani. Este vorba de Huntsman Elite, fratele mai bine dotat al acestei tastaturi pe care urmeaza sa v-o prezint.

Huntsman, varianta non Elite, este un model putin mai accesibil, dar care ofera aceleasi switch-uri deosebite opto mecanice. Voi incerca in acest review sa pun mai mult accent pe ele caci in esenta tastatura este una simpla, cu iluminare RGB si materiale de buna calitate asa cum intalnim la toate produsele Razer.

Switch-urile opto mecanice au fost implementate prima data pe BlackWidow si sunt, din punctul meu de vedere, cele mai bune switch-uri de pe piata in acest moment. Si daca vreti puteti sa va opriti aici din citit.

Aceste switch-uri sunt deosebite deoarece se simt complet diferit fata de oricare altele. As putea spune ca sunt universale, fiind ideale si daca vrei o tastatura doar pentru scris, dar si daca vrei o tastatura doar pentru gaming.

Asa cum se vede si in GIF-ul de mai sus, comanda intra in actiune imediat dupa ce ai apasat pe buton si acel laser este „eliberat”. Desi suna SF nu este caci viteza cu care comanda este preluata este aceeasi cu viteza luminii. Doar vorbim de un laser acolo.

Switch-urile sunt o combinatie intre un design mecanic si un design optic ce functioneaza in paralel. Simti un feedback bun, nu foarte agresiv, iar forta de apasare nu este una foarte ridicata ci de 45g. Adica o forta foarte mica, chiar mai mica in comparatie cu switch-urile MX Red la acest capitol.

Distanta parcursa este de 3.5mm, iar senzatia cand apesi pe taste este una usoara si „clicky”. Stiu ca multi cauta aceasta senzatie „clicky” regasita doar pe switch-urile Blue, insa acelea sunt foarte zgomotoase. Nu este si cazul aici.

Un alt aspect foarte important si aplicat foarte bine de Razer este echilibrul tastelor. Ati observat si voi ca la anumite tastaturi tastele au un joc stanga-dreapta sau sus-jos foarte deranjant mai ales atunci cand ai nevoie de precizie. Razer a implementat un sistem care mentine butonul intr-o pozitie fixa, neavand nici un pic de joc. Butonul sta cat se poate de fix pe baza switch-ului.

Sunt cu 30% mai rapide decat alte switch-uri cu aceeasi cursa, iar in graficul atasat puteti intelege mai bine performanta lor.

La switch-urile mecanice discutam despre 2 contacte metalice care se ating unul de altul pentru a trimite un semnal. Metoda aceasta poate cauza erori, de exemplu se pot inregistra comenzi duble sau chiar deloc. De aceea s-a implementat un sistem pentru a contracara acest fenomen, si anume acel minimal delay care verifica daca este trimis un semnal la fiecare apasare de tasta.

La switch-urile opto mecanice nu exista acest delay deoarece discutam, repet, despre niste switch-uri optice si nu au nevoie de aceasta functie.

Acum ca v-am lamurit cu aceste switch-uri deosebite, sa trecem si la alte aspecte. Tastastura dispune de 38 de zone de iluminare RGB si evident ca este compatibila cu Chroma.

Poate memora pe memoria interna sau in cloud pana la 5 profiluri diferite, are un cablu imbracat in material textil, 1000Hz Ultrapolling, daaar…

Are si cateva minusuri fata de varianta Elite. Diferentele sunt vizibile cu ochiul liber. In primul rand ca nu primesti la pachet acel palm rest moale si nu ai nici potentiometrul pentru volum. In rest tastatura este una simpla si nu atrage privirile.

Costa 559 lei la Altex si este una dintre cele mai mai bune tastaturi pe care le poti cumpara in acest moment.