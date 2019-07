Tesla nu va mai vinde automobile la preturile actuale …

…insa nu acum. Stiu, titlul este putin bombastic, insa rabdati pana la final si, veti vedea, este si adevarat. Intr-o declaratie pe contul lui de Twitter (apropo, nu vi se pare ca toate lucrurile interesante se intampla acolo: declaratiile lui Musk, ale lui Trump sau ale lui Larry the Cat?), Elon Musk a declarat ca, in momentul in care masinile Tesla vor fi complet autonome, preturile acestora vor fi semnificativ mai mari:

Declaratia vine ca si o completare a ideii ca achizitia produselor Tesla nu reprezinta o investitie care se depreciaza, ci, din contra, se apreciaza. Daca sunteti la curent cu declaratiile excentricului sud-african, atunci asta nu este o noutate. Acesta a declarat in nenumarate randuri ca masinile lui vor putea genera venituri pentru proprietari, in momentul in care vor fi complet autonome. Astfel, vei putea conduce pana la lucru, iar de acolo iti poti „inchiria” masina celor care au nevoie de ea, fie pentru ei, fie pentru cei care nu au carnet. Spre exemplu, dupa ce ai parcat la cladirea ta de birouri, poti trimite automobilul sa duca la scoala copiii colegului de echipa, contra cost. Sau, poti decide sa o „trimiti” sa faca servicii de food delivery.

Exista si o serie de factori pe care Tesla i-a luat in considerare, cand a elaborat conceptul de robo-taxi:

masina va fi 100% autonoma

operarea acesteia va fi semnificativ mai ieftina decat a uneia cu sofer

profitul realizat astfel va depasi costurile de achizitie si de mentenanta a unei masini de 40-50.000 $

In momentul in care aceste trei puncte vor fi deja atinse, Elon a declarat ca ar fi o neproductiv pentru compania sa sa vanda masini la preturi apropiate de sumele mentionate mai sus. Drept urmare, preturile de retail vor creste, iar sfatul sau ar fi ca achizitia unei Tesla sa fie facuta in avans.

Ideea de robo-taxi in sine nu este noua, si nici nu este una totalmente originala. Uber sau Waymo tintesc si ele acelasi lucru, cu diferenta ca ele nu produc automobile. Cel putin acum. Pentru ca, pe viitor, vad o competitie destul de acerba in domeniu. Posibil sa vedem soferi Uber care protesteaza prin orase impotriva unor masini autonome 🙂

Ramane de vazut daca declaratiile vor aduce si o crestere a comenzilor si, mai interesant, daca Tesla va putea onora comenzile respective, tinand cont de istoricul lor.

Nu uitati: daca vreti sa cititi review-ul lui Darius la Model 3, o puteti face aici. Articolul are si o continuare aici.

Sursa: electrek.co