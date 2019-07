De ce cred ca un OS nou de la Huawei ar putea fi un lucru bun

Indiferent daca sunteti sau nu pasionati de tehnologie, cu siguranta a ajuns la urechile voastre vestea ca telefoanele Huawei vor fi interzise in SUA. In data de 15 mai 2019, administratia Trump a adaugat compania Huawei pe lista neagra a corporatiilor, interzicand practic orice echipament marca Huawei de a mai fi comercializat in SUA. Cateva zile mai tarziu, pe 19 mai, firma americana Google care este responsabila de sistemul de operare Android a facut o scurta declaratie a ceea ce inseamna pentru ei faptul ca Huawei a ajuns pe lista neagra: toate telefoanele Huawei disponibile deja pe piata vor continua sa primeasca suport si actualizari precum si acces la Play Store, dar viitoarele telefoane au un viitor incert raportat la Android. Pe larg, intregul film al evenimentelor il gasiti aici, eu voi sari la data de 5 iulie, cand aceiasi administratie a inceput sa dea inapoi, dar raul a fost deja facut. Practic, Trump a aplicat cam aceiasi strategie ca in cazul celor de la ZTE in 2018.

In cazul Huawei, lucrurile sunt suficient de clare si nu cred ca e nevoie de foarte multa lumina asupra cazului: companii care au avut de castigat de pe urma interzicerii a fost Apple si Samsung. In Q1 2019, Huawei a depasit Apple ca numar de telefoane vandute global, Samsung fiind locul 1, Huawei pe 2, iar Apple ajunsese pe 3. La cum se miscau lucrurile Huawei avea mari sanse ca anul acesta sa ajunga lider, asa ca Trump a actionat suficient cat sa le dea lumea peste cap.

Nu sunt fan telefoane Huawei, o zic deschis, dar jocul murdar pe care l-a facut Trump impotriva lor nu a fost corect deloc. In alta ordine de idei, nici Huawei nu este o companie fara pete, ba chiar are multe. In primul rand are o politica de publicitate agresiva si de multe ori falsa. Dar asta prinde la mase, pui 2-3 influenceri care habar nu au nimic despre telefon sa spuna cat de grozav este si ai mai castigat 10 clienti. Cel mai ciudat mi se pare cum utilizatorii, care se plangeau de interfata veche Samsung plina de bloatware,colorata si prea incarcata de culori nu au nimic de obiectat in fata interfetei EMUI, care asa arata 5 ani mai tarziu dupa ce Samsung s-a trezit. Pozele facute cu un Huawei sunt reusite: asta daca stai si potrivesti unghiul, pe ce focalizezi si practic 1 minut doar cauti momentul potrivit, in timp ce cu un Pixel, Apple sau Samsung faci o poza buna fara efort.

Huawei has been building an alternative operating system just in case it is needed,

Declaratia ii apartine lui Glenn Schloss, vice-presedintele Huawei si la o analiza mi se pare ca un nou OS pentru mobile este un risc pe termen scurt, dar poate deveni un castig enorm pe termen lung. Nu sunt primii care incearca un nou sistem de operare: Microsoft si Mozilla au incercat la randul lor dar fara succes.

Experienta acumulata pe Android, alaturi de resursele financiare existente ii pot ajuta sa construiasca de la zero un sistem de operare care sa fie competitiv. Cu niste sondaje de opinie pot afla care sunt cele mai mari plangeri ale utilizatorilor legate de Android si iOS si ce functionalitati isi doresc acestia cel mai mult pe partea software de la telefonul mobil. In mod clar vorbim de o munca titanica pentru a ajunge la versiunea 1.0, care in mod normal nu va fi o versiune matura. Pe langa partea de dezvoltare, va fi nevoie sa convingi utilizatorii ca noul sistem de operare este sigur si merita incercat, iar pentru a ajunge la maturitate va trebui sa treaca prin cateva iteratii. Mai mult decat atat, acesta va trebui sa fie compatibil cu aplicatiile Android. Huawei insa pare compania cu resurse atat materiale cat si umane care poate face treaba asta cu succes daca taie din bugetul anumitor departamente precum marketing in viitorul apropiat si as urmari putin evolutia lui OnePlus.

Eu unul as dori sa va un nou sistem de operare bun pe piata, pentru a mai scutura putin lucrurile. Concurenta nu este niciodata un lucru rau pentru ca daca ai impotriva cui concura, automat esti constrans ca sa fii inovator pentru a nu ramane in urma si sa pierzi teren. Voi de ce parere sunteti? Ar trebui Huawei sa ofere propriul OS? Ati cumpara un telefon cu un sistem de operare nou?