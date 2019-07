Romania pierde teren (si) la viteza de internet

Era o vreme cand aveam si noi cu ce ne lauda: viteza la internet! Unii candidati la presedintia SUA mentionau asta in discursurile lor! Acum un an eram pe locul 5 in topul vitezelor!

Ca orice lucru romanesc, se pare ca si aici am reusit sa dam cu oistea in gard. Ultimul studiu ne plaseaza pe locul 37 mondial!!! 😮 Daca anul trecut aveam parte de o viteza medie de download de 38.60 Mbps, acum am ajuns la 21.80 Mbps. In traducere libera, reusim sa descarcam un film de 5 GB in putin peste jumatate de ora (31:19 minute, ca sa fim mai exacti). Daca este sa calculam in procente, scaderea este de 43.5%. Studiul a fost efectuat pe mai mult de 57.000 de IP-uri distincte din tara noastra, care au insumat peste 200.000 de teste, atat pe persoane fizice, cat si juridice.

In caz ca va intrebati, topul este condus de Taiwan, cu o viteza de download de 85.02 Mbps, Singapore (70.86 Mbps), insula Jersey* (67.46 Mbps), urmate de tarile nordice din Europa: Suedia (55.18 Mbps) si Danemarca (49.19 Mbps). Ultima in top este Yemen (0.38 Mbps), secondata de alte nume exotice: Timorul de Est (0.49 Mbps) si Turkmenistan (0.56 Mbps). La nivel global, viteza internetului a crescut de la 7.4 Mbps in 2017 la 9.1 Mbps in 2018.

*Insula Jersey este parte a Regatului Unit al Marii Britanii si cea mai mare dintre insulele din Canalul Manecii. Ca si fapt divers, Germania Nazista a reusit sa ocupe o parte din teritoriul Marii Britanii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial: adica exact acest teritoriu 🙂

