Simulatoarele de curse Next Level Racing sunt disponibile in Romania

Simulatoarele de curse nu mai inseamna doar un volan si niste pedale ieftine. Next Level Racing sunt simulatoare in adevaratul sens al cuvantului care iti ofera o experienta unica. Sunt acum disponibile si in Romania.

Sunt disponibile 2 cockpit-uri: GT Track PlayStation Edition si F-GT. Primul este o versiune certificata de PS a modelului GTtrack, considerat cea mai buna alegere pentru o experienta realista.

Este rigid, are optiuni complexe de ajustare si este realizat in colaborare cu piloti profesionisti de curse si cu campioni eSports. Are un cadru metalic cu roti blocabile si picioare din cauciuc reglabile. Dispune de volan, pedale, schimbator, frana de mana, scaun sport cu centuri de siguranta in 4 puncte si adaptor Bittkicker Gamer 2.

F-GT este un model mai deosebit ce poate fi instalat in 2 moduri diferite pentru a asigura utilizatorului atat o pozitie de curse tip Formula cat si una inspirata din cursele GT.