Cum poti evita costurile mari in roaming

In primul rand, dati-mi voie sa va salut de pe insoritele plaje din Belek, Antalya. Bine, azi nu sunt tocmai insorite, pentru ca ploua molcom, insa tot e cald si am putut face baie in mare si in piscinele de la hotel. In al doilea rand, dati-mi voie sa va povestesc putin cum am ¨fentat¨ eu costurile la abonamentul de telefonie mobila. Totul cu ajutorul DigiOriunde, o aplicatie oficiala a grupului Digi, dedicata clientilor. Dar pentru care au intrerupt suportul, veti vedea!

Ce este roaming-ul

Inainte de ai intra in detalii, sa vedem ce este acest roaming. Pai, explicat simplu si pentru toti, este acea optiune prin care poti folosi serviciile oferite de operatorul tau de telecomunicatii si in afara tarii tale. Acesta poate fi activat simplu, fie numai pentru optiunile de voce si mesaje SMS, fie si pentru pachetul de date mobile.

Incepand din 15 iulie 2017, pentru Uniunea Europeana, costurile de roaming au scazut semnificativ, in cazul unor anumite configuratii de abonmente. In afara Uniunii, insa costurile raman destul de semnificative,

In general, serviciul este disponibil la abonamente, insa poti gasi oferte si la cartele pre-paid cu asa ceva.

De ce ai avea nevoie roaming?

In general, cand mergi prin concedii, majoritatea hotelurilor iti ofera acces gratuit la retelele de wi-fi, drept urmare, roamingul de date ramane nefolosit, indiferent daca e vorba de UE sau de teritorii din afara acesteia. In plus, prin intermediul WhatsApp, Viber, Skype, Telegram sau Facebook Messenger, poti comunica extrem de usor cu cei de acasa. Basca, mai ai si optiunea de apel video, deci poti sa te si vezi cu interlocutorul.

Problema apare cand ai de contactat pe cineva care are doar telefon, nu si aplicatii din cele mentionate mai sus. Si da, se poate intampla asta, daca e vorba de institutii ale statului, parinti, bunici sau alte persoane mai in varsta, sau care refuza utilizarea tehnologiei. Sau, daca primiti un apel de la un numar pe care nu il aveti in agenda si doriti sa il sunati inapoi, tot ca apel de voce.

De ce tocmai aplicatia asta?

Ei bine, aici nu am alta replica decat faptul ca eu sunt abonat DigiMobil, iar roamingul pentru mine nu este gratuit nici macar in UE… Iar ca mine, cred ca mai sunt si altii. De fapt, daca e sa dam crezare rezultatelor din sondajul nostru (le gasiti aici), sunteti cei mai multi dintre cei care cititi articolul, in aceeasi situatie 🙂

OK, dar sa revenim: eu sunt cu familia in Antalya acum si am avut nevoie sa sunam pe numere de Romania, sau de UE, insa nu prin alte aplicatii online, ci prin clasicul apel de voce. Cum in abonamentul meu am si minute catre numere din Uniune, am zis sa incerc sa tin costurile la zero, chiar daca sunt in roaming! Zis si facut. M-am conectat la reteaua hotelului, am descarcat aplicatia si m-am logat cu numarul meu de DigiMobil, am format numarul et voila:

Mai sus vedeti o captura de ecran din convorbirea cu mama. Cum era la noi acasa cat suntem noi plecati, dar am uitat sa ii memorez reteaua wi-fi de acolo, a trebuit sa o sun si sa ii explic cum poate face ea asta sau cum poate activa datele mobile, direct. Ulterior, recunosc ca am sunat pe WhatsApp, ca sa ne si vedem.

Is there a catch?

Well, there kinda is, as always, am putea spune. De fapt, sunt doua chiar! In primul rand, trebuie sa fi abonat DigiMobil. Deci, nu veti putea face smecheria de pe o cartela preplatita din alta retea, daca la asta va gandeati! In al doilea rand, Digi a renuntat cumva la aplicatie, pentru ca nu o mai gasiti in Google Playstore (nu am iPhone la indemana, dar cred ca valabil si in magazinul lor). Spun cumva pentru ca o puteti inca descarca direct din alte surse (link) si, dupa cum ati vazut, o puteti folosi fara probleme.

Astfel, la sapte ani si aproape o luna de la articolul tau, in care ziceai ca nu prea intelegi cine ar putea utiliza DigiOriunde, draga Darius, uite ca ai aflat: eu o mai folosesc!

PS: Acesta nu este vreun advertorial si nu am fost motivat in vreun fel de Digi sa public acest articol.