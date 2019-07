Xiaomi Mi A3 a fost prezentat oficial

Xiaomi a intrat in lumea Android One cu Xiaomi Mi A1 in 2017 si s-a bucurat de succes. Anul trecut a fost lansata o adevarata familie: Mi A2 si Mi A2 Lite. Astazi aceasta a fost reimprospatata cu Mi A3.

Din pacate, Mi A3 ar putea fi o dezamagire pentru o parte din potentialii clienti. Acesta este de fapt un Mi CC9e care ruleaza Android One si nu MIUI. Astfel, ecranul este unul OLED de 6.1 inch cu rezolutie 720×1560, adica 720p. Da, ati citit bine, nu este nici o greseala. Procesorul folosit este un Snapdragon 665, cuplat cu 4/6GB RAM si 64/128GB pentru stocare. Nu are slot card SD, dar avem jack 3.5mm pentru audio. Bateria are o capacitate generoasa care devine incet, incet o moda: 4030mAh. Tot in trend cu moda este si senzorul de amprenta integrat in ecran. Pe spate, camera principala este alcatuita din 3 senzori: cel principal de 48MP fara OIS, unul de 8mp pentru poze ultra-wide si senzorul de adancime 2MP. Pe fata avem un senzor de 32MP. Camera principala poate filma pana la [email protected]

Pretul anuntat este de 250Euro. Exista posibilitatea ca un Mi A3 Pro, bazat pe Mi CC9 sa fie anuntat in viitorul apropiat. Toata strategia asta de redenumire a unei serii de la o generatie la alta nu face altceva decat sa creeze confuzii. Daca va exista un Mi A3 Pro, acesta va fi, conform vechii scheme de numire Mi A3 normal, iar Mi A3 normal prezentat astazi ar fi fost Mi A3 Lite.

La ora actuala, fratele meu foloseste Mi A1 din noiembrie 2017, iar butoanele au inceput sa nu mai functioneze cum trebuie. Tata foloseste un Mi A2 de cam 6 luni si deja a trebuit sa ii dau un factory reset pentru ca a intrat intr-un boot loop si pe internet aceasta era singura solutie. Mama foloseste un Mi A2 Lite de 4 luni si inca nu a avut probleme.

Cat despre Mi A3, ecranul si camera foto nu ma impresioneaza.