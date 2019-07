Review camera auto Mio MiVue J85

Camerele auto ma intereseaza dintr-un motiv destul de clar. Am testat multe modele Navitel si Mio si consider ca o astfel de camera este obligatorie pe orice masina. Mai ales in Bucuresti. Mai ales….Am testat o camera noua de la Mio, un model nou lansat care mi-a lasat o impresie buna de la primul contact.

Ce va intereseaza pe toti este cum filmeaza. Si pe asta o sa pun foarte mult accent caci in general camerele auto nu fac altceva. Au cateva functii interesante dar pun pariu ca nu prea le foloseste nimeni.

Trebuie sa stiti ca J85 este o serie noua de la Mio, iar modelul pe care eu l-am testat nu este ieftin ci pot spune ca este usor scumput. Dar merita banii daca vrei o camera buna.

De ce? In primul rand ca Mio stie sa faca modele foarte rezistente in timp si asta va spun din proprie experienta. Fata de alti producatori, Mio mi se pare cel mai fiabil brand. Desi o sa gasiti camere mai ieftine care filmeaza mai bine, sunt convins ca in timp nu vor rezista la fel de bine.

Mio J85 este o camera fara display si care functioneaza impreuna cu o aplicatie pe care o descarcati pe telefon. Este foarte simpla si intuitiva si va las cateva capturi de ecran mai jos.

Din aplicatie poti seta tot. Ai setarile camerei dar si alte functii precum Live. Poti sa faci Live pe retele sociale, aviz amatorilor care fac asta cu telefonul.

Poti vedea live prin vizorul camerei ca sa o poti regla pe parbriz si ai acces la fisierele de pe cardul de memorie. Poti salva pe telefon sau pe laptop filmarile fara sa scoti cardul din camera.

Te avertizeaza dupa 2 ore sa iei o pauza, are senzor de lumina si te avertizeaza vocal sa aprinzi farurile, are GPS, WDR pentru o imagine mai clara plus alte setari pe care le puteti vedea si voi in poze.

Cel mai important mi se pare faptul ca poti conecta o camera secundara pentru luneta. Poti cumpara o camera speciala compatibila cu acest model care se fixeaza pe luneta si stocheaza inregistrarile pe acelasi card, simultan cu camera principala.

Asta este cel mai mare avantaj al acestei camere si credeti-ma este foarte important sa aveti camera si in spate. Eu desi am fost lovit din spate am fost considerat vinovat. Daca aveam camera pe luneta scapam 🙂

Alte functii interesante care functioneaza cand au ele chef sunt: alerta vocala la parasirea benzii, alerta vocala cand se depaseste viteza maxima, alerta vocala pentru oboseala. Probabil ca este in functie de indicatoare si marcaje, iar cum la noi nu prea exista pot intelege de ce nu functioneaza mereu.

Despre cum filmeaza…nu sunt multe de spus. Personal filmeaza senzational de bine pe toate rezolutiile. Desi poate filma 2K am preferat sa o las tot timpul pe Full HD, dar am pus si un clip 2K.

Pe timp de noapte nu am apucat inca sa merg ca sa va arat, dar este o secventa scurta cand trec prin pasajul de la Baneasa. O sa revin cu update si pun si filmari pe timp de noapte.

Numere de inmatriculare se vad bine, camera prinde detalii foarte bune chiar si in bataia directa a soarelui. Trageti voi concluziile mai jos. Pretul ei este de 749 lei la F64.