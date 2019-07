Pixel 4 va nu va avea notch dar tot urat este

Daca spatele telefonului il stim si putem spune ca arata interesant, insa foarte similar cu iPhone-ul, fata este cea care este mai ciudata. Pentru ca nu are notch, dar nici nu are un ecran dus pana in margine.

In cea mai noua imagine cu Pixel 4 se poate observa ca telefonul are in partea de sus o margine foarte groasa. Nici jos nu arata prea grozav, barbia este si ea destul de pronuntata. Parca ma uit la un telefon de 1000 lei.

Mai mult, nu va exista nici o diferenta de design intre varianta simpla si varianta XL. Diferenta este doar in dimensiune si atat. Dupa cum vedeti senzorul de amprenta nu mai este pe carcasa ci in ecran.

Voua va place acest design?