Review Amazon Echo Show – boxa cu ecran tactil si asistent vocal

Cei de la evoMAG ne-au oferit posibilitatea de a testa Amazon Echo Show, rivalul companiei lui Jeff Bezos pentru Google Home Hub. Mai jos regasiti rezultatele testelor efectuate timp de aproape o luna.

Specificatii

Compatibilitate cu telefoane Android, iOS si Fire OS Conexiune la internet Wireless Chipset Intel Atom x5-Z8350 Display touch 7 inch Camera video 5 MP Greutate 1.17 kg Alte caracteristici Functie Hands-free, compatibil cu IoT,

Ambalajul este unul destul de voluminos, insa elegant. Imi place culoarea folosita la over-cover, acel azuriu care te duce cu gandul la apele care scalda tarmurile Greciei. La fel de bine, negrul cutiei interioare este intens si pedant. In rest, ca la orice produs, avem descrise specificatiile pe cutie si produsul inauntru. Pe langa boxa, am mai gasit incarcatorul si cateva brosuri cu informatii. Clasic si minimalist. In plus, pentru ca modelul primit era destinat pietei americane, evoMAG mi-a trimis si un adaptor pentru priza locala. Banuiesc ca fac asa pentru tot clientii lor, nu am fost eu exceptia.

Design si constructie

Cand am pus pria data mana pe el, mi s-a parut cam butucanos si prea … cu muchii. Insa designul s-a dovedit extrem de practic. Cum noi petrecem destul de mult timp in bucatarie – nu doar sa gatim sau sa mancam, dar si pentru ca iesirea pe terasa se face pe acolo – am amplasat device-ul acolo. Desi l-am pus pe un cutia care adaposteste painea, a stat extrem de stabil acolo, tocmai pentru ca e … cu muchii 🙂

Daca te uiti atent la Echo Show, ti se pare ca este un televizor antic, in miniatura. Difuzorul amplasat frontal, care ocupa o treime din suprafata intregului device, care se regaseste si in acelasi plan cu display-ul. Insa sunt si extrem de practice: sunetul este propagat frontal si dintr-un difuzor destul de puternic si corect echilibrat, iar ecranul este indeajuns de mare ca re permita vizionarea de mici filmulete sau intreractiunea tactila.

Software si performanta

Setarile initiale se fac de pe device: in bagi in priza, il conectezi la reteaua wireless de acasa, introduci contul de Amazon, mai apesi pe ecran de cateva ori si intalezi aplicatia pe telefon. Bonus – daca ai comandat vreodata ceva din magazinul lor si ai cont deja facut pentru asta, il poti folosi chiar pe acela.

Chiar de cand l-am pornit am avut parte de un update de soft, livrat OTA.

Pe telefon am instalat aplicatia Amazon Alexa, unde m-am logat cu acelasi cont. Dupa ce am adaugat Echo Show ca device folosit, si dupa ce le-am facut pairing, puteam sa dau comenzi de acolo. Insa, mi-a placut mai mult interactiunea directa cu aparatul, pe care il puteai trezi rostind Alexa. Simplu si usor, nu?

In plus, daca vroiam sa controlez de la departare Echo Show, puteam folosi Reverb, o alta aplicatie din Playstore. Ce mi-a placut la ea a fost ca nu era necesar sa fie conectata la aceeasi retea ca si aparatul meu. Adica, cand eram in Antalya, le-am pornit alor mei Radio Romania Actualitati fara probleme.

Ce puteam face cu Echo Show? Pai, destul de putine, tinand cont ca nu aveam aparate smart home pe acasa. Insa, cu toate astea, puteam sa ii cer Alexai sa imi spuna vremea, sa imi prezinte stirile (de la americani, nu de la noi), sa redea un anumit post de radio prin TuneIn, sa seteze alarme, sa imi spuna glume, povesti sau retete, sa vizualizez calendarul sau vad clipuri pe YouTube. Daca as fi avut si alte deveice-uri compatibile, as fi putut sa anunt cand e masa pusa in dinning, as fi putut sa controlez aerul conditionat sau caldura in casa, sau camera video de supraveghere. Am o prietena in Munchen care isi controleaza luminile (chiar si intensitatea) sau pune muzica de ambient in casa, cu un Echo Dot, mult mai mic, si fara display.

Copiilor le-a placut faptul ca avea camera foto-video si s-au pozat sau inregistrat cu ea. Bine, nici eu nu m-am dat in laturi! Fisierele sunt ulterior urcate in Amazon Photos, insa nu va faceti prea mari iluzii in ceea ce priveste calitatea lor!

Pret, puncte pro si contra

Momentan vad ca evoMag listeaza Amazon Echo Show doar ca resigilat, la 679 lei (link), ceea ce mi se pare u pret decent. Insa, tineti cont ca va este de folos daca vreti sa invatati copiii sa converseze in engleza, sau faca aveti aparate compatibile prin casa. Altfel, doar pentru a asculta muzica sau stiri si pentru a vorbi la telefon prin ea, nu se merita achizionata. A, si musai sa va luati si Echo Dot din acelea mici, ca sa le imprastiati prin celalte camere.

La final, o remarca: dupa review-ul la Google Home (il gasiti aici) am fost intrebat care este mai bun. Acum ca le-am testat pe amandoua, inclin sa recomand Amazon Echo Show. Are ecran tactil, desi auditia nu se ridica la nivelul boxei de la Google. In plus, diferenta de acum, ca pret, este prea mica pentru a te indrepta spre Home. Insa, aceasta din urma are avantajul integrarii in ecosistemul Google (inclusiv Android) si al sunetului redat aproape cristal. Ramane sa alegeti voi.