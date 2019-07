Huawei concediaza 600 de angajati din SUA

Problemele celor de la Huawei in relatia cu SUA par sa nu se mai termine. Mai mult de 600 de angajati ai subsidiarei Futurewei din SUA, responsabila pentru dezvoltarea tehnologiei 5G au fost dati afara pe 22 iulie.

Futurewei angajase 850 de persoane in California, Texas, Illinois si Washington pentru dezvoltarea tehnologiilor Huawei si patentarea lor. In acest scop s-au investit in jur de 510 milioane $. In momentul in care „interdictia Trump” a intrat in vigoare, aceasta divizie nu a mai putut trimite nimic in China si a ramas in repaus. Din fericire, cu o zi inainte de interdictie, 2100 de patent-uri pentru tehnologia 5G si camera foto au fost salvate pe serverele din China.

Inca nu este clar in ce fel va mai putea opera Huawei in SUA la ora actuala, chiar daca Trump a inceput sa faca pasi inapoi, dar va vom tine la curent cu ultimele noutati.

