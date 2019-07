NIssan concediaza zece mii de angajati

La inceputul anului au inceput sa apara tot felul de stiri mai putin bune despre alianta Nissan-Renault. Totul a inceput cu arestarea presedintelui Carlos Ghosn, care a fost acuzat ca, din pozitia lui, a efectuat afaceri care au prejudiciat producatorul nipon cu sute de milioane de dolari.

Zilele acestea am aflat ca Nissan are in plan concedieri masive, de aproximativ zece mii de angajati din toata lumea. Motivul este mai ales scaderea vanzarilor din Europa (cu 24%), dar si a celor din SUA (cu 9%). Toate acestea au provocat scaderi importante ale profitului – de aproximativ 45%!!!

In momentul de fata, Nissan are in jur de 139.000 de angajati, iar parte dintre cei care urmeaza sa isi piarda locul de munca sunt deja la varsta pensionarii.

Pana acum, niponii nu au facut nicio declaratie publica, insa maine urmeaza sa publice raportul financiar pentru Q2 2019, moment in care asteptam si clarificari pe aceasta tema.

